Uuring: mida kahetsevad üürnikud reeglina kõige rohkem?

Neist koguni 67 protsenti väitis, et on pidanud üürikorteri osas kahetsusväärseid kompromisse tegema. Küsitlusest selgub, et 31 protsendil üürnikest ei olnud aega ega mahti rohkem kinnisvaraobjekte uudistama minna. Rutuga tehtud otsus ei piirnenud sealjuures ühe või kahe objekti vaatlemisega. Uuringu järgi käisid üürnikud keskmiselt kolme-nelja üürikodu vaatamas, enne kui oma lõpliku otsuse langetasid.