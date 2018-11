Fotod: Tallinnas on müüa osavalt ümber kujundatud nõukaaegne korter

Stroomi rannas Tuulemaa tänaval on müüa väga osavalt ümber kujundatud kolmetoaline korter.

Korter on kujundatud valgetes toonides, väga maitsekaks ja õdusaks. Palju on klaas- ja peegelpindu, korteri valgustus on väga hästi läbimõeldud ja avara planeeringuga.