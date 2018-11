Taaskasutus ja vanadele asjadele uue väärtuse andmine on kodudes üha enam kanda kinnitanud, sest tasapisi on ühiskond hakanud mõistma teadliku tarbimise olulisust. Saaremaal sisustuspoodi pidav Brette Saar kannab aga taaskasutuspisikut endaga iga päev kaasas: ta on võtnud südameasjaks anda vanale mööblile teine võimalus.