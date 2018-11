Iittala kergitab saladuseloori uuel aastal poelettidele jõudvalt kollektsioonilt

Raami perekonna moodustavad ühtse disainikeelega kirkast ja neljast erinevat tooni klaasist valmistatud joogiklaasid, karahvin ja teeküünlahoidjad. Samuti kirkast klaasist, läbimõeldud proportsioonide ning lihtsa, kuid elegantse kujuga veini- ja digestiiviklaasidest. Klaasidega kombineerimiseks sobivad valged keraamilised taldrikud, tassid, teekann ja munaalus ning puidust serveerimisalused, mis on funktsionaalsed ja toovad lauda soojust. Raami kollektsioon järgib Iittala disainifilosoofiat, kus iga ese on uuenduslik, funktsionaalne ja silmale ilus vaadata.

«Mul on tunne, et täielikult sobituvate lauanõude aeg on möödas. Tänapäeval loeb rohkem loodav atmosfäär. Olen märganud, kuidas hästi valitud erinevad lauanõud muudavad formaalse lauakujunduse vabamaks ning aitavad luua koduse õhkkonna.