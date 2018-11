Valitsus toetab väärtuslikul põllumaal ehitamise keelamist

Väärtuslikku põllumajandusmaad käsitleva õigusliku regulatsiooni kehtestamise eesmärk on tagada kõrge viljakusega põllumajandusmaa ja selle mullastiku kui taastumatu ressursi õiguslik kaitse ning nende maade jätkuv kasutamine põllumajanduses, on valitsuse kommunikatsioonibüroo varasemalt teatanud.

«Väärtusliku põllumajandusmaa õiguslik kaitse on üha olulisem, sest koos maailma rahvaarvu suurenemisega kasvab ka vajadus toidu järele. Siiani on olnud võimalik põllumajandusmaid laiendada, kuid tänaseks on need võimalused enamasti ammendunud. Seetõttu peab tähelepanu pöörama väärtusliku põllumajandusmaa kui peamise toidutootmise ressursi kaitsele ja säilitamisele,» märkis maaeluministeerium.