Soome naine tegi väga kummalise elumuutuse, et kodu püsivalt korras hoida

Soome blogija Virve Fredman on kogu oma elu ümber korraldanud. Varem üsna tüüpilises kodus elanud naine loobus väga paljust seni iseenesestmõistetavana tundunust ja valis minimalistliku elustiili, vahendab Iltasanomat. Tänu sellele, kinnitab ta, on ta kodu nüüd alati korras. Koristamist on lihtsalt oluliselt vähem.

Oma kodus on Virve ja tema abikaasa loobunud kõigest, mis ei ole eluks hädavajalik. Loobutud on dekoratiivesemetest, lapsepõlveraamatutest, fotoalbumitest. Ja nad ei tunne neist ka puudust.

Minimalismi avastas Virve enda jaoks kümme aastat tagasi Tais, kus nad pooleaastase reisi käigus avastasid, kui vähesega on inimesel tegelikult võimalik hakkama saada. Oma kodus hakkas Virve selle eluviisi põhimõtteid rakendama siiski alles eelmisel kevadel.

Virve elutuba. FOTO: Ostolakossa blogi

Tänaseks päevaks on paari kodus väga vähe asju ja kõigel on oma kindel otstarve. Virve ütleb, et nii on ka vaimselt palju kergem elada, sest esemete rohkus kodus väsitab tegelikult tohutult.

Virve riidekapis on kõigest 10-15 riideeset ja enamast ta puudust ei tunne. Ka nõusid on paari köögikappides minimaalselt. Kõige suurem muudatus on loobumine voodist - paar magab jaapanipärasel matil. Kui kõik muud esemed on viidud taaskasutusse, siis voodi on paari kodu pööningul igaks juhuks esialgu alles, sest selles otsuses polnud nad päris kindlad. Hetkel seisab voodi endiselt pööningul ja puudust sellest ei tunta.