Eelmise kinnisvarabuumi ajal paigaldatud gaasikatelde elupäevad on peagi loetud

Möödunud kinnisvarabuumi ajal paigaldatud katelde eluring on täis saamas. Kümme aastat tagasi paigaldatud seadmed tekitavad muret ning külvavad paanikat. Üle 12 aasta gaasikatelde paigalduse ja hooldusega tegelenud Katlaabi OÜ juhatuse liige Aivar Kaljur on veendunud, et peagi seisame silmitsi massilise gaasikatelde vahetuse ja remondiga.

«Enamik gaasikatlaid on paigaldatud aastatel 2005–2008, kui koos kinnisvaraga rallis ka küttesüsteemide paigaldus ning meie kehv vesi, kõikuv elekter ja tollased töövahendid on peamised süüdlased, miks selle ajastu gaasikatlad on muutunud ohtlikuks,» sõnas Kaljur.

Riiklik sekkumine

Kaljuri sõnul võib teatud süü ka riigi kaela veeretada. Regulatsioon ja määrused on gaasiga kütmisel aegunud ning inimesed võtavad ettekirjutisi pigem soovituste kui käskudena.