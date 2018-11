Kulunud äravoolutoru võib pesumasina pihuks ja põrmuks teha

If Kindlustuse varakindlustuse tootejuhi Veiko Sepa sõnul saab enamik pesu- ja nõudepesumasina kahjudest alguse just nimelt seadme äravoolutorust, mis on hakanud lekkima või sootuks purunenud. «Selle ennetamiseks tuleks äravoolutoru vahetada iga viie aasta tagant, sest just selle aja möödudes väsib see ära ja muutub potentsiaalselt eriti ohtlikuks. Süüdi on selles voolikut läbivad kemikaalid ja tekkinud vibratsioon, mis ajapikku nõrgestavad voolikut ja selle ühenduskohti,» rääkis Sepp.