Uuring: esmakordselt kodu soetavate inimeste valikud takerduvad asukoha taha

Finantsteenuseid pakkuva Suurbritannia ettevõtte Post Office'i uuringust selgub, et koguni 92 protsenti viimase kahe aasta jooksul kodu soetanud inimestest on pidanud potentsiaalse kodu suhtes järeleandmisi tegema. Neist lausa kaks kolmandikku on teinud seda asukoha arvelt, vahendab zoopla.co.uk.