Pilk peale: selline on kõige odavam Tallinnas hetkel müüdav maja

Näiteks Tallinna kõige odavam maja, mis asub Pirital Arnika teel, maksab 72 000 eurot. Tegemist on suvemajaks ehitatud hoonega, mida tõenäoliselt on soovi korral võimalik ka aastaringseks elamiseks kohendada.

Kuulutus on väga napisõnaline ja rõhub eelkõige elamumaale, kuid ühetoaline renoveerimist vajav elamu on kindlasti sobilik minimajade liikumisest huvitatud inimesele.

Kinnistul on olemas vesi ja kanalisatsiooniliitumine on sõlmitud. Kinnistul on 20-ampriline elekter.