Maakler: üürniku lemmikloomaga tasub pisut tutvust teha

Üürikorterite kuulutuste juures on tihtipeale märge, et lemmikloomad pole lubatud. Kardetakse, et loom võib tekitada kahju, hoolimata sellest kuivõrd sõnakuulelik korterisse koliv loom on. Lemmiklooma omanikel on aga sageli oluliselt suurem vastutustunne, muutes üürileandja hirmude silmad seetõttu asjatult suureks.