Erikasutusõigus lihtsustab kaasomandis kinnisvara kasutuskorda

Ka kinnisvara arendajate jaoks kaasnes uue seadusega üsna ebameeldiv üllatus. Nimelt ei teki uue seaduse valguses käibele enam ühtegi eraldiseisvat korteriomandina kinnistusraamatusse sissekantud panipaika ega garaažikohta. See aga tähendab arendajate jaoks seda, et uue hoone arendamise puhul tuleb langetada strateegiline otsus – kas võtta tulevaste koduomanike eest vastu otsus ning liita enda parema äranägemise järgi korterite juurde panipaik ja garaažikoht või jätta need osad hoonest kaasomandisse ning reguleerida nende kasutamist erikasutusõiguste kaudu.

«Positiivne on uue seaduse puhul see, et nüüd on sõnaselgelt seaduses välja toodud, et korteriomanik võib erikasutusõiguse anda üle teisele korteriomanikule ilma ülejäänud korteriomanike nõusolekuta,» märkis Arco Vara juriidilise osakonna juht Evelin Kanter.