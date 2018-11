Keedetud riisi ei tohiks kunagi järgmisel päeval soojendada ja süüa

Keetmata riisis leidub baktereid, mis võivad põhjustada toidumürgitust. Kehv lugu on, et need bakterid võivad ka keetmise üle elada ja jahtunud riisi sees taas aktiveeruda ning väga suure hooga paljunema hakata. Kui keetmata riisis on baktereid arvul, mis tervisehädasid ei põhjusta, siis soojendamise hetkeks on bakterid seal niivõrd paljunenud, et probleemi tekkimise võimalus on juba olemas.