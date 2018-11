Aiapidajad hävitavad oma roosid vale katmisega sageli ise

Väga levinud viga on, et roosid kaetakse kohe, kui temperatuurid sügisel langema hakkavad, kuigi selleks pole tegelikult mingit vajadust, kirjutab portaal Country Living.

Ekslikult arvatakse, et juba väike miinus teeb roosile viga ja võib saatuslikuks saada. Selles hirmus taimed tihedalt sisse pakitaksegi, mis aga tekitab olukorra, kus taim võib minna mädanema või hallitama, sest ööpäeva keskmine temperatuur on selliseks tööks veel liiga kõrge.

Tegelikult tuleks roose katta alles siis, kui temperatuur on püsivalt alla kümne miinuskraadi. Kui see juhtub alles jaanuaris, tulebki roose katta alles jaanuaris. «Kümne miinuskraadi reegel on väga hea juhis. Meeles tuleb pidada, et roose kaetakse temperatuuri, mitte kalendri järgi,» kirjutab portaal.