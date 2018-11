Läheb külmaks: oluline põhjus, miks täna kindlasti muru tuleb niita

Miks? Sest kui muru lume alla liiga pikaks jääb, hakkavad seal levima haigused, muru läheb hallitama ja mädanema ja murutaimed ei ela talve üle. See tähendab, et kevadel tuleb muru uuesti külvama hakata ja selleks, et külvist korralik muru kasvaks, läheb päris palju aega.

Seetõttu on väga mõistlik muru sügisel enne külmasid võimalikult maapinna lähedalt maha niita. Eriti hea on, kui niiduki alt saab läbi lasta ka maha langenud puulehed. Need on murule väetiseks ja kuluvad pinnasele väga ära.