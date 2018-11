Maaklerteenuste riiklik kontroll tõstaks teenuse turvalisust ja kvaliteeti

Eesti Kinnisvaramaaklerite Koda asutati 1997. aastal ning siis alustati ka kutseeksamite korraldamisega ja kutsetunnistuste väljastamisega. Kutsetunnistuse omistamine ei ole 2018. aastal jätkuvalt kohustuslik ning kinnisvaramaaklerite teenuse standard on endiselt soovituslik.

«Kinnisvaramaaklerite kohatine halb maine on juhtivate kinnisvaravahendusega tegelevate ettevõtete jaoks suur probleem, mille lahendamiseks keskenduvad paljud usalduse müümisele,» ütles Domus Kinnisvara maakler Sandra Metsa. Raskelt saavutatud usaldus on tema sõnul aga kerge kaduma, kuna ebakvaliteetset teenust pakkuvad vahendajad kipuvad tihtipeale terve tegevusala mainet kahjustama.

Sagedate probleemide ajendiks on maakleri sõnul riigi suutmatus reguleerida nii kinnisvaramaaklerite tegevust kui ka eraisikute õigusi müüa oma kinnisvara. Kinnisvarateenuse kvaliteeti on võimalik parandada, ent selleks on vaja kehtestada riiklikud regulatsioonid. Hetkel langeb põhikoormus ning vastutus suurematele kinnisvaravahendusega tegelevatele ettevõtetele.