Vanasse majja soetatav korter võiks ehitusspetsialisti kullipilgu alt läbi käia

Merko Ehitus Eesti AS projektijuhi Mario Pajuste sõnul pole vanema maja puhul üldjuhul vahet, kas tegu on kivi-või puitmajaga. Mõlemal juhul tuleks esitada kontrollküsimusi, kuna vigu ja probleeme esineb nii kivi- kui puitmajades.

«Sageli juhtub, et esialgu soodsana tunduva korteri ostuga vanasse majja kaasnevad mitmed ootamatud kulud ja probleemid, mis võivad lisanduda ostuhinnale hiljem. Kuna uuemate majade korterid on ehitatud tänapäevaseid nõudeid arvestades, siis võimalusel soovitan osta kodu uude majja,» märkis Pajuste.

«Kindlasti võiks vaadata viimistletud seina ja lae olukorda – kas värv on koorunud ja kas on näha veekahjustusi. Kui korteris on välisseinte värvi muutuseid, siis need võivad viidata külmasildadele, niiskuskahjustusele ja hallitusele, hoiatas Pajuste. Samuti võiks jälgida põrandakatteid ning neil olevaid muhke-ja läbivajumisi. Üle tuleks vaadata ka plaaditud pinnad.