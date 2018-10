Väga levinud olid ka nn Viini toolid, mida Thonet’ firma tootis Austrias juba 19. sajandi lõpust ennekuulmatutes kogustes. Neid oli võimalik tellida kaubakataloogide vahendusel või kohalikest firma harukontoritest. Nende tool nr. 14 ehk «Viini kohviku tool» sai nii tuntuks, et seda hakati nimetama koguni «toolide tooliks». 1930. aastaks oli seda müüdud 50 miljonit, mis tegi sellest maailma enimmüüdud tooli mööbli ajaloos ja see on tootmises tänapäevani.

Saal, külalistetuba, salong või ka lihtsalt nn puhastuba oli esindusruum. Ka jõukamates taludes sisustati mõni ruum saalina. Tähtis oli see, et see ruum seisaks alati korras ja igapäevaaskeldustest eemal. Ajaloost on küllalt teada selliseid tuntuid peresid, kes oma kodus korraldasid vastuvõtte ehk jour fixe´isid. Mälestused nendest on kirjandusse jäädvustatud nii ajalehe- ja kirjandustegelase Jakob Kõrvi, laevandustegelase Oskar Tiidemanni, professor Julius Lille, Puhkide pere, Konrad Mauritzi, Konstantin Pätsi, Jaan Poska, Karl Baarsi, Aino Kallase, Marie Underi, Anton Jürgensteini, Oskar Rütli, Jaan Tõnissoni, professor Paldrocki jt puhul.