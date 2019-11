Ohumärgid, mis võivad anda aimu sellest, et on aeg veidi jõukohasem kodu muretseda

Oma maja ülalpidamine nõuab kahtlemata palju aega, väljaminekuid ja ka pühendumist. Oma maja ja aed on paljudele unistuseks, mida võib-olla ei jõuagi selle eluaja jooksul realiseerida. «Kahtlemata on oma maja ja aed paljude unistus, aga kindlasti nõustub igaüks ka sellega, et käest lastud maja ja aeda pole ilus vaadata,» rääkis Arco Vara maakler Gari Selgis.