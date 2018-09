Kinnisvaraga seotud lisaväärtused muudavad üüriinvestorite elu oluliselt lihtsamaks

Aktiivne kinnisvaraturg ja soodsad finantseerimise tingimused panevad inimesi üha enam mõtlema üüriinvesteeringute peale. Väljaüürimiseks ostetud korter annab võimaluse paigutada raha ja tekitada passiivselt tulu tootev investeering. Kinnisvaraekspert Tõnu Toompark ja Perton Ehitus OÜ annavad nõu, kuidas ja mida silmas pidada, kui üüriinvesteering juhtub päevakorda tulema.

Asukoht

Asukohta määrab kinnisvara väärtuse, samuti üürikorteri atraktiivsuse potentsiaalse üürniku silmis. Asukoha all võime silmas pidada sotsiaalset infrastruktuuri ehk näiteks lähikonnas paiknevaid kaubandus- ja teenindusasutusi või tõmbekeskusi ja ka ühistranspordi olemasolu.

Tehniline kvaliteet

Ostes väljaüürimiseks uue korteri, peab hindama kinnisvaraarendajat ja seda, kas arendaja on võimeline pakkuma kvaliteetset toodet, mille kallal üürikorteri omanik ei peaks üüriperioodi jooksul liigset oma pead vaevama. Kvaliteedi hindamiseks tuleb korter üle vaadata, samuti on mõistlik internetiavarustest uurida, kas arendaja kohta leidub ehk ka negatiivset tagasisidet.

Ühistu juhtimine

Üüriinvestorid ei pööra sageli piisavalt tähelepanu korteriühistu juhtimise kvaliteedile. Üüriinvestori jaoks on oluline, et korteriühistu oleks juhitud ning et ühistu juhatus tegeleks jooksvate probleemidega.

Korteri pindala ja toalisus

Väljaüürimiseks ostetava korteri suurusele tuleb samuti olulist tähelepanu pöörata. Enamasti eelistavad üürnikud väiksema pindalaga kortereid, sest nende üürihind ja kommunaalkulud on väiksemad. Korteri üürihinda ei määra niivõrd korteri ruutmeetrite arv kui just tubade arv. Sama pindala puhul on suurema tubade arvuga korteri üürihind üldjuhul kõrgem.

Likviidsus üüriturul

Üürihinna kõrval tasub silmas pidada korteri likviidsust üüriturul. See on potentsiaalne aeg, mille jooksul õnnestub korter välja üürida. Väiksemaid ja odavama hinnaga kortereid, kus kuine üürihind jääb alla 500 euro, õnnestub enamasti kiiremini välja üürida, sest nende potentsiaalne klientuur on laiem.

Lisaväärtused