Väga levinud rumal viga muudab kodud varastele kergeks sihtmärgiks

Kõrged plangud, tihedad hekid ja paksud aknakatted varjavad meie kodusid võõra pilgu eest ja enamik meist peab seda suureks plussiks. Teisest küljest on kogu sellel eraldatusel ka üks väga suur miinus. Selle eraldatuse varjus on varastel meie äraolekul meie kodudes väga lihtne tegutseda.

Selliste kõrgete tihedate tõkete taga on võib-olla pealtnäha turvalisem elada, kuid tegelikult on sellise tara taga varastel sinu äraolekul täpselt sama mugav tegutseda - keegi ei märka neid toimetamas, vahendab Today. Ja see on koht, kus naabri uudishimulik pilk just väga ära kuluks.