Eestlaste eelistatuim odavmööbel tagab tulevikus korraliku sissetuleku

Odavmööblipood IKEA on teatud mainega - kuigi seal müüakse kaasaegset trendikat kodusisustust, peetakse seda siiski kehvavõitu kraamiks, mis pole mõeldudki kestma. See pole aga päris tõsi: Fox News kirjutab, et kui hangid sealt mööblit, mis pole kõige odavam, kestab see kaua, aastakümneidki, ja tulevikus saab selle abil tõenäoliselt korralikult teenida.