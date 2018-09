Nutikas nipp: nõudepesumasinasse tuleks igal pesukorral lisada äädikat

Nimelt on äädikas väga tõhus nõude loputamise vahend. Eriti suurepäraseks abivahendiks on see majapidamistes, kus väga kare vesi, vahendab Apartment Therapy. See eemaldab nõudelt veejäljed.

Kui oled nõudepesumasinat avades tihti avastanud, et nõud, mis peaksid puhtad olema, on veejälgi täis, on äädikast sulle kindlasti abi.

Kuna söögiäädikas on pisut liiga kange vahend, et seda masina loputusaine sahtlisse lisada, tuleks see panna kausiga masina ülemisele riiulile enne, kui nõudepesumasina tööle paned. Sedasi on tagatud, et klassid, millele kare vesi kõige suurema tõenäosusega jälgi jätab, äädikaveega puhtaks saavad.