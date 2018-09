Luksus on valida tavalahendusega maja

Ülalpidamiskulud kontrolli alla

OÜ Fusion Studio konsultant Argo Lindpere

Endiselt otsitakse küll hinda, kuid järjest enam vaadatakse ehitades ka seda, et tulevikus oleksid maja ülalpidamiskulud kontrolli all. Päris ökoloogilise mõtlemiseni on veel pikk tee minna keskkonnahoid ei ole veel müügiargument.

Keskmiselt on energiatõhus ehitamine 1015% kallim, aga samas muudab see 150 ruutmeetri suuruse hoone küttekulud marginaalseks. Kuna see on kiiresti arenev ja keeruline valdkond, väldivad paljud ehitajad seda teemat, soovides ehitada lihtsate ja äraproovitud võtetega.

ASi Seve Ehituse müügiosakonna juhi Henri Enniste sõnul küsitakse järjest enam passiivmajade kohta, uuritakse, millised on kulude vähendamise võimalused. «Teema hakkab inimeste teadvusesse jõudma,» märkis ta. «Skandinaavia on meist ees, aga Eesti järgneb sellele eeskujule.» Enniste sõnul pelgavad inimesed, et maja ei tasu majanduslikult ära. «Tegelikult on see müüt. Plussenergia maja on Benergiaklassi majast ainult nii palju kallim, et sõltuvalt hoone planeeringust ja suurusest tasub see seitsme kuni üheksa aastaga ära. Kokkuhoid tuleb sellest, et ülalpidamiskulud on väiksemad ja elektrit tootes saab selle eest raha. Olenevalt maja piirkonnast võib tootlus olla 1015% aastas,» selgitas ta.

OÜ Fusion Studio konsultant Argo Lindpere nõustus, et endiselt otsitakse küll hinda, kuid järjest enam vaadatakse ehitades, et tulevikus oleks ülalpidamiskulud kontrolli all. «Päris ökoloogilise mõtlemiseni on veel pikk tee minna,» lisas ta, et keskkonnahoid ei ole veel müügiargument.

Lindpere sõnul on energiatõhus ehitamine keskmiselt 1015% kallim, aga samas muudab 150 ruutmeetri suuruse hoone küttekulud marginaalseks. «See on kiiresti arenev ja keeruline valdkond,» selgitas Lindpere, miks paljud ehitajad seda teemat pigem väldivad ja soovivad ehitada lihtsate äraproovitud võtetega. Ka on keskmisel inimesel Lindpere sõnul keeruline hoomata eri seadmete eri tabelites numbreid, neid kokku panna ja aru saada, mida see energia mõttes kokku teeb. «Ka on energiakulu väga erinev, kui sama pinna peal elab kaks või viis inimest,» lisas ta. Lindpere lisas, et pigem oskab energiasäästlikku lahendust hinnata keskmisest jõukam klient.

Eelnõu eesmärk on, et avalik sektor annab energiatõhususes eeskuju. Selleks kohustatakse keskvalitsust rekonstrueerima igal aastal vähemalt 3 protsenti hoonete pinnast vähemalt energiatõhususe miinimumnõuete tasemele ning hankima energiatõhusaid hooneid, tooteid ja teenuseid. Eermärgiks on stimuleerida turu liikumist energiatõhusamate toodete, hoonete ja teenuste suunas ning käivitada elanike ja ettevõtete energiatarbimisharjumuste muutumist. Riik kohustub rekonstrueerima avalikus kasutuses hooneid vähemalt energiatõhususe miinimumnõuete tasemele, täiendades kõige silmapaistvamaid ning mastaapsemaid riigihankeid energiatõhususe nõuetega.