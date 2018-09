Uuesalu Kodu trumbid: energiatõhusus, mikrokliima ja loodus

Kus Uuesalu küla asub ja mis on selle koha eelised?

Uuesalu asub Rae vallas Järvekülas, Tallinna kesklinnast vaid 15 min autosõidu kaugusel ja Ülemiste kaubanduskeskusest 10 min kaugusel. Piirkonnas on privaatsed ja optimaalse suurusega eluasemed, palju rohelist keskkonda ning hea infrastruktuur, mis rahuldab ka kõige nõudlikuma pere olmevajadused. Tegu on logistiliselt väga hea asukohaga Tartu ja Viljandi maantee vahelisel alal, mis tagab liikumisvõimaluse mitmel suunal, jäädes samas suurtest magistraalidest ja tootmisobjektidest eemale. Piirkonnas ei ole suuri kortermaju. Uuesalu kõige suur väärtus on kindlasti loodus. Olemasolev kõrghaljastus ja mets plaanitava arenduse kõrval ning loodav kahe hektari suurune pargiala on eelis, mis eristab piirkonda paljudest teistest tänastest uuselamurajoonidest ning annab mõnusa privaatsuse, jäädes siiski kesklinnale piisavalt lähedale.

Milliseid maju Uuesalusse ehitatakse?

Pakume tavapärasest parema elukvaliteediga kinnisvara, mille väärtus tulevikus tänu hoone energiatõhususele, ehituskvaliteedile ja põhjalikult valitud materjalidele kasvab. Kui alguses planeerisime ehitada kuni 163 ruutmeeri suuruseid ühekorruselisi ühepereelamuid, siis täna ehitame vastu tulles suuremate perede soovidele ka funk-stiilis kahekorruselisi eramuid. Võtmed-kätte lahendusega eramutel on ca 1500-1800 m2 suurused krundid, ligi kolme meetri kõrgused laed, suured aknad, terrass ja auto varjualune või garaaz.

FOTO: Uuesalu Kodu

Kui suur osa Uuesalust juba valmis on?

Tänaseks on valmis ehitatud 70% elamurajoonist, kuhu on planeeritud 68 eramut. Seega – kellel on veel soovi tulla elama privaatsesse looduskaunisse kohta madalate kommunaalkuludega eramajja, on aeg kiirustada! Lisaks valmis juba koos esimeste majadega ka kogu elamurajooni infrastruktuur. Kõik

need stiilsed majad on projekteerinud arhitekt Marina Orlovski.

Energiatõhusad ehitusmaterjalid tunduvad olevat harjumuspärastest kallimad. Kas nende kasutamine ikka tasub ära?

Energiatõhusad ehitusmaterjalid ja tehnoloogiaseadmed ei tundu tõesti olevat kõige soodsamas hinnaklassis, kuid tegelikkuses ei ole hinnavahe sugugi nii drastiline ning investeering energiatõhusasse majja tasub end aastate jooksul kuhjaga ära. Täna tunnevad uue kodu otsijad just huvi maja ülalpidamiskulude vastu ning meie eesmärk on ehitada kuni 170 ruutmeetri suuruseid ühepereelamuid, mille kulud elektrile, küttele, ventilatsioonile, saunale, valgustusele ja muudele seadmetele ei ületa aasta lõikes 60-70 eurot kuus. See on kordades vähem, kui tänases mõistes „tavalistel“ majadel.

Rääkige veidi ehitusmaterjalides lähemalt.

Majad on projekteeritud võimalikult naturaalsetest materjalidest. Materjalide valikul on arvestatud, et need aitaksid kaasa tervisliku mikrokliima kujunemisele, looksid hea heliisolatsiooni ning oleksid vastupidavad ja pikaealised.

Välisseinte materjaliks on kergeim kiviplokk – poorbetoonplokk Aeroc Eco Therm Plus 500 – tänu selle ökoloogilisusele ja lihtsasti töödeldatavusele. Nendega saab ehitada ühekihilise soojapidava välisseina, mis on väga heade soojusnäitajatega, tehes majast B-energiaklassi hoone. Muide B-energiaklassis olevate eluhoonete energiatõhususarv ei tohi olla suurem kui 120 kWh/m2 aastas. Samas on hoonetel on üldjuhul piisavalt katusepinda, et täiendavalt päikesepaneelide kasutuselevõtmisega jõuda A-energiaklassi ehk liginullenergia- või isegi neto- või plussenergiahoone tasemeni.

Milline küte Uuesalu Kodudes on?

Kodud on varustatud maaküttesüsteemiga, kõikides eramutes on põrandaküte. Soojustagastusega on ka ventilatsiooniagregaat. Energiasäästlikke maju on Eestis ehitatud kogu aeg, muutunud on aga inimeste ootused ja energiasäästliku maja mõiste. Kui varem peeti seda kalliks nišitooteks, siis tänapäeval tähendab energiasäästlik maja terviklahendust ja seda, et lisaks iseenesestmõistetavale soojapidavale seinale ja korralikele akendele-ustele pööratakse piisavalt tähelepanu ehitatava hoone tulevasele mikrokliimale.

FOTO: Uuesalu Kodu

Milliseid eeliseid võiks veel esile tuua?

Tänu nupukale plaanilahendusele on Uuesalu Kodudes kasutut koridoripinda võimalikult vähe. Elutuba ja köök moodustavad mõnusa avara ala koosviibimisteks. Magamistubade ette aga on tekitatud väikesed lükandustega suletavad sopid, mis võimaldavad privaatset tsooni ühiskasutatavast alast paremini eraldada. Lisaks saab igaüks ise otsustada, kas soovib varikatusega või garaažiga elamut. Meie idee oli luua kompaktne, loogiline, puhas ja avar maht, mida oleks võimalik ka väikeste muudatustega projektis hõlpsasti suuremaks ehitada. Tänu kõrgetele lagedele tunduvad majad palju suuremad ja avaramad ning paljud kliendid on üllatunud positiivses mõttes, et ka keskmise suurusega maja võib tunduda väga suurena.