Hea une saladus peitub magamistoa värvivalikus

Magamistuba on kõige privaatsem ja intiimsem ruum inimeste majapidamistes. On palju asjatundjaid, kes jagavad teadmisi tervisliku une teemal. Arvatakse lausa, et kolmandik eestimaalasi kannatab uneprobleemide all. Hea une ja enesetunde nimel saab aga igaüks ise palju ära teha. Magamistoa värvilahenduste osas jagab nõu Arco Vara maakler Liia Koreline.

«Ümbritseva keskkonna värvipalett mõjutab oluliselt meie meeleolu, enesetunnet ja psüühilist seisundit. Magamistoa seinte või mööbli ebasobiv värvivalik võib mõjutada meie und, üldist enesetunnet, töövõimekust ja tekitada isegi depressiooni,» ütles Koreline.

Kuldne klassika

Ammustest aegadest eelistatakse magamistoas klassikalist värvilahendust, milleks on pastelsed ja udused värvitoonid. Need mõjutavad inimest olema rahulik, tasakaalukas ja keskendunud – kõik need psüühilised seisundid soodustavad ka uinumist. Kui külluslikud ja erksad värvitoonid aktiveerivad ning võimendavad meie tähelepanu, siis pastelne värvigamma vastupidi maandab pingeid ja stressi. Praktiliselt igast põhivärvist on Koreline sõnul võimalik välja timmida selle pastelne alatoon, mis mõjub rahustavalt ja tagab hea une. Magamistuppa oleks suurepäraseks värvilahenduseks maakleri sõnul seega elevandiluu, piimjas beež hallide, kohvipruunide ja valkjate alatoonidega.

Päike või vari

Värvivalik erineb, kui tuba on päikese- või varjupoolne, väike või sopiline. Magamistoas, kus aknad avanevad päikese poole, võib soojal suvepäeval olla väga palav. Sel juhul tekitavad õrnad ja külmad alatoonid Koreline sõnul näiliselt jaheda ja värske enesetunde, aitavad lõdvestuda ja uinuda.

Helesinised, lavendli, sireli, pistaatsia toonid ning meresinised, hõbedased ja kreemjad toonid suurendavad näiliselt magamistoa mõõtmeid ning loovad õhurikka ja värske mulje. Kui magamistuba on külm ja ruumis on vähe valgust, tulevad appi soojad värvitoonid. Õrnad beežid, kollased, kuldsed, roosad, virsiku ja terrakota toon tekitavad sooja ja mugava enesetunde. Liiga pimeda ja väikese ruumi jaoks on Koreline sõnul õigem valida maksimaalselt kahvatud ja õrnad värvitoonid. Valgetes ja avarates ruumides võib aga erksamate värvitoonidega veidi julgemalt katsetada.

Väldi tumedat

Tumedaid, lillakaid ja pruune toone peavad psühholoogid magamistuppa ebasobivaks, kuna need kutsuvad esile depressiivseid mõtteid, ärevust ja raskemeelsust. Tänapäeva moodsad tumepruunid värvitoonid pole magamistuppa kõige parem valik, eriti juhul, kui magamistuba täidab osaliselt ka töötoa rolli. Kui tumedad või erksad toonid on meele järgi, võib neid kasutada detailides.