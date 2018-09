Pinteresti uuring selgitas välja parima aja uuenduskuuriks oma kodus

Uuringust selgus, et lausa 55 protsenti küsitletuist eelistaks oma kodu värskendada suvesooja kadudes, vahendab idealhome.co.uk. Portaali sõnul on sügis inimeste jaoks justkui uus algus, mil hakatakse taas kodu ümber mõtteid mõlgutama ning inspiratsiooni koguma. 38 protsenti uuringus osalejatest oli veendunud, et parim kuu väikesteks uuendustöödeks ning elustiili muudatusteks on september.