Poja mängukirg asetas liikumispuudega ema täbarasse olukorda

Inglise pereema rahakoti vahel puhub tuul. Kümneaastase poja mängukirg viis ema rahakotist viimsegi sendi, asetades üksikema üsna kehva olukorda. Perema Cleo Ducketti sõnul ei tajunud väikemeest ilmselt olukorra tõsidust. Ema selja taga videomängule Fortnite üle 1300 euro kulutanud väikemees arvas, et teenib mängukeskkonnas ise krediiti.

«Mu poiss ei saanud aru, mida ta teeb - ta on ju kõigest kümme. Ta ei saanud aru, et tegemist on päris rahaga,» ütles ema väljaandele irishmirror.ie.