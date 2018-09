Mis teeb eterniidist praktilise ja targa valiku?

Tänapäevane eterniit on ohutu asbestivaba katusekattematerjal, mis on valmistatud tsemendist, lubjakivist, tselluloosist, veest ja PVA-kiust. Heade tugevusnäitajate tõttu on kiudtsemendil suurepärane vastupidavus keskkonnamõjudele, katus kestab kaua, ei vaja hooldamist ja näeb esteetiline välja.

FOTO: UAB Eternit Baltic

Eterniitkatus vastab kõikidele ootustele

Katuse peamine eesmärk on kaitsta hoonet erinevate ilmastikuolude ja UV-kiirte eest. Neid ülesandeid täidab aga eterniitkatus; olgu siinkohal ka mainitud, et juba sõna «eterniit» tuleb ingliskeelsest sõnast «eternity», mille võib eesti keelde tõlkida kui igavik, kauakestvus. Kiudtsement-laineplaatidel on head difuussed omadused. Materjal on auru läbilaskev, mis vähendab kondensatsioonivee kogunemise tõenäosust plaadi alumise külje alla. Värvid on kauakestvad ning materjal on orgaaniline, UV- ja tulekindel, vastupidav hallitusele, mädanikule ja mikroorganismide toimele. Eterniit ei takista ka raadiolainete levikut, võimaldades suurepäraselt vastu võtta raadio-, wifi- ja TV-signaale, mis on kõik tänapäeval väga olulised.

FOTO: UAB Eternit Baltic

Hea lahendus isetegijale ja renoveerijale

Laineplaatide paigaldamiseks ei ole vaja spetsiaalseid tööriistu ega eriteadmisi, iga majaomanik saab eterniitkatuse paigaldamisega ise hakkama. Sealjuures pakub AS Bestor Grupp klientidele, kes soovivad ise paigaldustööd teha, täpset paigaldusjuhist, kus on samm-sammult kirjeldatud kõiki tööprotsesse. Renoveerimissektoris on eterniidil võrreldes teiste materjalidega oluline eelis. Suur osa vanematest eramajadest on kaetud eterniidiga, mille tõttu on eterniidi kasutamine renoveerimisel hulga lihtsam kui pleki või kivi puhul. Vana materjali saab kiiresti ja kergesti maha võtta ning on vaja ainult uued plaadid peale laduda, üldjuhul saab kasutada ka eelneva katuse roovitust – kõigest sellest tuleb aga oluline rahaline ja ajaline võit.

FOTO: UAB Eternit Baltic

Koostöö ja kvaliteet käsikäes

Ettevõte Eternit Baltic on asutatud Leedu aktsiaseltsi AB Akmenės Cementas ja Saksa Eternit AG koostöö tulemusena. Selle partnerluse eesmärk oli pakkuda ökoloogilist ja usaldusväärset alternatiivi asbesteterniidile. Asutatud firma nimeks sai UAB Eternit Akmenė, mis muudeti hiljem ümberUAB Eternit Baltic. Leedu ja Saksamaa ühisäri kandis vilja ning 1997. aastal valmistati esimene asbestivaba laineplaat. Sellest ajast on UAB Eternit Baltic esimene kiudtsemendist katusekatete tootja Balti riikides. Praegu on UAB Eternit Baltic kontserni Etex Group esindaja Baltimaades ning pakub siinsel turul laia valikut katusekatte-, fassaadikatte- ning interjöörimaterjale. Eternit Baltic toodete ametlik maaletooja Eestis on Bestor Grupp AS.

Lisainfo ja kampaaniapakkumised aadressil www.eterniit.ee

FOTO: UAB Eternit Baltic

Eterniidi plussid:

Kauakestev – tootja annab materjalile koguni 30-aastase garantii.

tootja annab materjalile koguni 30-aastase garantii. Raha- ja ajasäästlik – Kui vana eterniit pleki või kivi vastu vahetada, tuleb seaduskuuleka inimesena ehitusluba hankida ja riigilõivu maksta. Kui aga vana eterniit uue vastu vahetada, siis ehitusseaduse lisa 1 alusel ei ole vaja ehitusteatist ega ehitusluba.

– Kui vana eterniit pleki või kivi vastu vahetada, tuleb seaduskuuleka inimesena ehitusluba hankida ja riigilõivu maksta. Kui aga vana eterniit uue vastu vahetada, siis ehitusseaduse lisa 1 alusel ei ole vaja ehitusteatist ega ehitusluba. Lihtne paigaldada – Töötlemiseks ei ole vaja spetsiaalseid tööriistu ega eriteadmisi, seepärast on paljud eterniidiga kaetud katused valminud nende peremeeste endi kätega.

Töötlemiseks ei ole vaja spetsiaalseid tööriistu ega eriteadmisi, seepärast on paljud eterniidiga kaetud katused valminud nende peremeeste endi kätega. Keskkonnasõbralik – Eterniidi tootmise käigus ei eraldu keskkonda kahjulikke aineid.

Meie missioon on parandada kaasaegset elukeskkonda, pakkudes vastupidavaid, töökindlaid, kauakestvaid, praktilisi ja esteetilisi tooteid, mille valmistamisel on ühendatud pikaajaline järeleproovitud kogemus ja uusimad tehnoloogiad.

Meie visioon on saada tootmissektori liidriks Balti riikides, pakkudes kvaliteetseid lahendusi ning rahuldades tarbijate pikaajalisi vajadusi.