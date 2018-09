Muutused Eesti kinnisvaraturul viitavad kasvuperioodi lõpule

Tehingute arv on langenud eeskätt uute korterite müügi osas, mistõttu on pidurdunud ka mediaanhinna kasv. «Vaadates augusti jooksul broneeritud ja müüdud uute korterite mahtu, siis on ostuhuvi võrreldes varasemate perioodidega nii maaklerite, hindajate kui ka arendajate sõnul alanenud,» märkis Eliste. Põhiliseks mõjuteguriks on olnud suvised ilmad, ent lisaks hooajalistele tehingutele on järjest enam märgata ka muid asjaolusid, mis viitavad kinnisvaraturu kauakestvale jahenemisele.