Kinnisvaraarendaja Endover kinnitas online-müügiga kanda

Endoveri müügiosakonna juhi Marko Männimetsa sõnul on tegu uue innovaatilise lahendusega Eestis ning neile teadaolevalt on selline uudne trend vähelevinud ka mujal lähiregioonides. «Sisuliselt on tegu kinnisvara e-poega, kust saab korteri osta näiteks kodus diivanil või perega puhkusel olles ehk endale sobival ajal ja kohas. Broneeringu saab tehtud vähem kui 10 minutiga. See on lühem aeg, kui kulub müügijuhiga kohtumise kokkuleppimiseks. Nii saab kindlustada, et keegi teine sinu unistuste korterit enne ära osta ei jõua,» ütles Männimets.