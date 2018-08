Lauljatar Aretha Franklini lapsepõlvekodu on lagunemas

Franklini lapsepõlvemaja on hakanud viimastel aastatel lagunema. Lõuna-Memphise renoveerimisühenduse arendaja Jeffery Higgs ütles, et USA keskkonnakohus andis talle aega 16. oktoobrini, et koostada plaan, kuidas säilitada Aretha Franklini lapsepõlvekodu, mis asub USA osariigis Tennessees Memphise linnas, kirjutas CNN.