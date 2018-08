Fotod: Tallinna südalinnas müüakse eksklusiivset antiikmööbliga korterit

Mardi tänava antiikmööbliga korteril on suurepärase asukoht vaikse Keldrimäe asumi sisetänaval, mis on 10-minutilise jalutuskäigu kaugusel Tallinna vanalinnast ja Kadriorust.

Korteris on korralik köögimööbel koos tehnikaga, kuhu kuulub ka külmkapp, pliit, ahi, kubu ja nõudepesumasin. Esikus ja magamistoas on mahukad garderoobikapid ning elu- ja magamistuppa on paigaldatud kliimaseade. Majapidamiseruumis on soojustagastavusega ventilatsiooniseade ning korterisse on paigaltud ka turvasüsteem.