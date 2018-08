Milline on Eesti kliimas parim puidukaitseõli terrassile ja õuemööblile?

Pinotexi tootja AkzoNobel

Puidukaitsevahend Pinotex, Sadolin värvid ja metallikaitsevärv Hammerite on Eestis tuntud tegijad palju aastaid. Kõik need kaubamärgid kuuluvad Hollandi taustaga keemiakontsernile AkzoNobel. AkzoNobel tooteid kasutatakse üle maailma, kusjuures osa neist on pärit Eestist, Rapla unikaalsest tehasest, kus lisaks Pinotexile ja Sadolinile arendatakse ja valmistatakse paljusid tooteid muudele kontserni brändidele. Eestis tegutseb ettevõte Akzo Nobel Baltics AS nimel all aastast 2011, kuid AkzoNobel kontserni liikmeks sai ES Sadolin AS juba 1994. aastal. Pinotex tooteid hakati Raplas tootma juba 1984. aastal.