Soklikorrusel asuv korter on kindla ostjaskonnaga nišitoode

Laias laastus saab soklikortereid jagada kahte kategooriasse. Esimese moodustavad Uus Maa Kinnisvarabüroo maakler Marina Hoduse sõnul need, mille puhul korterite planeering on läbi kahe korruse ning mille esimene korrus asub soklis. Sellised korterid võivad olla väga huvitava ruumilahenduse ja sisekujundusega, sest neis saab eksponeerida näiteks paeseina või palktalasid. Niisuguste korterite planeering võimaldab tekitada rohkem privaatsust.

Teise variandi puhul asub elamispind Hoduse sõnul täielikult soklikorrusel. Sellise korteri ostjaskond on aga piiratud ning pigem on see hea võimalus mõnele väiksemale ärile või ka üürikorteriks, kus elanik oluliselt palju aega ei veeda.

Soklikorrusel kas täielikult või osaliselt asuv korter on seega nišitoode, millele on olemas oma kindel ostjaskond. Ammu on möödas ajad, mil selliseid elamispindu tunti niiskete ja hallitavate keldrikorteritena. Tänapäevased ehitusvõtted ja –normid tagavad, et soklikorruse korteris on valgust, õhku ja mugavusi.

Soklikorter võlub soodsate hindadega

«Kuna soklikorrus ei ole võrdne täielikult maa peal asuvate korrustega, siis mõjutab see ka hinda. Keskmiselt on soklikorruse korteri hind 20-30 protsenti odavam täpselt sarnase valmidusastme ja viimistlusega esimese korruse korterist,» märkis Hodus.

Enamasti asuvad soklikorterid vanades elamutes, ometigi on neid rajatud ka uutesse hoonetesse. Viimastesse ehitatuid eristab vanadest vastavus tänapäeva ehitusnõuetele. Tänu šahtidele on korterites rohkem valgust ning tubade laed on kõrgemad, rääkis Hodus.