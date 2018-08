Millal on parim aeg kodu soetamiseks?

Majandusteadlase Danielle Hale`i sõnul on näiteks lastega peredel augustikuul viimane aeg kodu ostmiseks, et kolida enne kooliaasta algust uude kohta. USA riiklike eluasemeandmete kohaselt on augustis ja septembris elupaikadele aasta kõige suuremad hinnaalandused, kirjutas CNBC.

Kuigi sügisel on vähem kinnisvarakuulutusi kui kevadel, saavad ostjad saadaval olevatele kuulutustele paremaid pakkumisi. Sügis on viimase hetke võimalus müüjatele, et saada kinnisvara enne aasta lõppu müüdud.