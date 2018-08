Üks nipp teeb kodu koristamise oluliselt lihtsamaks

Combiths soovitas koristada kodu nii, et päevade peale jaotatakse erinevad ülesanded, sest selline meetod teeb koristamise mugavamaks ja säästab palju aega, vahendas Apartment Therapy .

Combithsi hinnangul on hea võtta üheks nädalapäevaks kindel ülesanne, sest siis ei pea vahetama pidevalt koristusvahendeid. Samuti saab iga päev üle vaadata kõik majapidamise ruumid ning kontrollida, kas asjad on oma kohtadel või ega mõnes toas ei ole tekkinud liiga suurt segadust. Combithsi hinnangul on nii ka lihtsam pidada meeles, mida peab sel päeval tegema ja tööülesanded ei unune.