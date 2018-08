Lugeja küsib: kas kinnisvaramaakleril on õigust küsida tasu nii ostja kui müüja käest?

Vastab Uus Maa Kadrioru büroo maakler Helen Tallermo:

«Maaklerlepingu sõlmimine ja tasu maksmine on küsimus, mis vajab tihti lahti seletamist. Kuna kinnisvaramaaklerid teevad aktiivselt tööd nii müüjate kui ka ostjatega, samuti üürnike ja üürileandjatega, siis on maaklerlepingu sõlmimine vajalik, et kirja panna osapoolte täpsed kohustused ja omavahelised kokkulepped. Kinnisvaramaaklerid juhinduvad enda töös õigusaktidest ja Euroopa standardist EVS-EN 15733:2010 Kinnisvaramaaklerite teenused: nõuded kinnisvaramaaklerite teenuste pakkumisele. Maaklerileping on reguleeritud Võlaõigusseadusega, mis sätestab osapoolte õigused ja kohustused.

Maaklerilepinguga kohustub üks isik, siinkohal maakler, vahendama teisele isikule ehk käsundiandjale lepingu sõlmimist kolmanda isikuga või osutama kolmanda isikuga lepingu sõlmimise võimalusele, käsundiandja aga kohustub maksma talle selle eest maakleritasu.

Maakleritasu osas on maakleril võimalik sõlmida samaaegselt kokkulepe nii ostja kui ka müüjaga, seda aga üksnes juhul kui mõlemat osapoolt on nimetatud korraldusest teavitatud ja mõlemad osapooled on sellega ka nõustunud. Samas tuleb meeles pidada, et ainult maaklerilepingu sõlmimine ei ole alus maakleritasu maksmisele. Maakleritasule on maakleril õigus alles siis kui tema vahendamise või osutamise tulemusena sõlmiti leping (VÕL § 664 lg 1).

Vastuseks küsimusele: jah, maakleril on õigus küsida vahendustasu nii ostja kui ka müüja käest, kuid kliendile jääb alati õigus pakkumisest keelduda. Nimelt tihti on nii, et ostukliendi teenindamine on tasuta või väga väikese tasu eest ja see on ka arusaadav kui tegemist on ainult sobiva objekti leidmisega. Ostukliendil reeglina ei ole ise aega otsida ja siis on otsimise töö maakleril.