Arendajad liiguvad piirkondadesse, kuhu viis aastat tagasi ükski kopp ei ulatunud

Pilk Tallinna uusarenduste kaardile ütleb selgelt, et kõige enam pakkumisi on Tallinna kesklinnas. Üle kahe korra vähem on pakkumisi Mustamäel, juba üle kolme korra vähem Lasnamäel, Põhja-Tallinnas, Kristiines, Haaberstis. Kalendriaasta esimesel poolel oli kesklinna korterite keskmiseks hinnaks 2372 eurot ruutmeetri kohta, tõustes aastaga koguni viis protsenti. Uusarenduste kõrge osakaal veab hinnatõusu ja hoiab üleval linnaosade hinnatasemeid.

«Ainult uusarendustes asuvates korterites on keskmine ruutmeetri hind veel paarisaja euro võrra kallim. Keegi pole öelnud, et kesklinnas peaksid hinnad odavad olema, kuid kuna pakkumine on suur, siis pole midagi imestada, et uusarendusi on hakatud tegema piirkondadesse, mida viis aastat tagasi mitte keegi ei julgenud ette võtta,» märkis Domus Kinnisvara juhatuse liige Raul Reino. Suured tegijad arendusturul on Reino sõnul seni ennast kesklinna ligi hoidnud, ent nüüdseks on seegi olukord muutumas.