Paar säästis kodu renoveerides üle 30 000 euro

O`Malley ja Zwanink ostsid kaks aastat tagasi Sydney eeslinna Eagle Vale`i kahekorruselise kolme magamistoaga maja ja kasutasid selle renoveerimiseks kaupasid, mille soetasid eBayst, kohalikest poodidest ja Facebookist, kirjutas homes.nine.com.au . Kui maja oli valminud, võrdles O`Malley renoveerimiseks kasutatud tarvikute hindasid asjade poehindadega ning leidis, et säästeti ligi 30 000 eurot.

«Teadsime, et see saab olema suur katsumus, kuid olime kasutanud mõlemad ka varem teise ringi asju,» ütles O`Malley. Naise sõnul otsisid nad poodidest ka erinevaid sooduspakkumisi ja kasutatud renoveerimistarvikuid.

Paar hoidis silma erinevatel pakkumistel ja arvutas, mis maksaksid tooted uhiuutena. Enamikke «teise ringi asjadest» ei oldud tegelikult kunagi kasutatud. Need lähevad ühelt omanikult teisele, kuid tihti tuli ette, et eelmine omanik ei olnud neid kunagi kasutanud. Selliseid olukordasid tuli ette, kui omanik on meelt muutnud ja ostetud asi oli jäänud seisma.