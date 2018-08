Võrreldes Skandinaavia suuremate linnade ja üldiste Euroopa trendidega on meil üürikorterite, sealhulgas ka investeerimiskorterite osakaal kinnisvaraturul väike. Euroopas on täiesti tavaline, et elatakse kogu elu üürikorteris, ent see ei tähenda veel, justkui puuduks inimestel raha oma kodu soetamiseks. Saksamaal elab hinnanguliselt lausa 60 protsenti inimestest üüripinnal. Korteri üürileping võib sealkandis olla koguni osa inimese pärandist.