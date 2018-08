Mida peab pidama meeles korterelamu soojustamise puhul?

Soojustamistööde korral tuleb enne ehitustööde alustamist veenduda, et oleksid olemas nii ehitusteatis kui ka ehitusprojekt. Levinud on probleem, kus korteriühistu on taotlenud endale ehitusteatise ja ehitusprojekti hoone fassaadi soojustamiseks, kuid ehitustöödega alustatakse alles aastaid hiljem. Selleks ajaks on aga luba juba aegunud ning siis on tegu ebaseadusliku ehitamisega.