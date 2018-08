Lövbackeni külglaud , mis maksab täna veidi üle 50 euro, võib 2030. aastaks maksta üle 1000 euro ja 2040. aastaks pea 2000 eurot, kirjutas New York Post .

Råane toolid on 40 aastat pärast müüki tulekut ühed enimmüüdud, ja kui praegu maksab tool 50€, siis tulevikus võib hind olla 27 korda kallim ja tool maksta hoopis ligi 1300 eurot.

Gagneti tugitool on olnud müügis juba 1958. aastast ja täna maksab tool veidi alla 70 euro. 2040. aastaks tõuseb selle hind aga üle 800 euro.

Antiikeksperdid usuvad, et ka Ypperligi laud maksab tulevikus 550 euro, kuigi hetkel on hinnaks vaid 40 eurot.

«Viimastel aastatel oleme näinud, et IKEA kõige ikoonilisemad tooted on läbimüüdud ja oktsionitel üle maailma pakutakse nende eest kuni kümme korda alghinnast kõrgemat hinda,» ütles IKEA kollektsioonijuht Jared Sager.

«Meil on aga rõõm teatada, et mõned IKEA ikooniliseimad tooted on varsti tagasi poodidel teadatuntud madalate hindadega,» lisas Sager.