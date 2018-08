Selgunud on Eesti kauneim kortermaja

Tallinnas Pelgurannas aadressil Ketraja 3 asuv hoone valiti 2018. aasta Eesti kauneimaks kortermajaks. «Kauneim kortermaja» on üle-eestilise konkursi «Eesti Kaunis kodu» erikategooria, kus hinnatakse kortermaja ümbruse heakorda ja haljastust. Seekordse preemia pälvis 2016. aasta suvel valminud Ketraja 3, mille elumajade ja hooviala lahenduse on loonud Bonava Eesti OÜ.

«Meie jaoks on suur tunnustus, et Eesti „Kauneimaks kortermajaks» valiti seekord just Bonava loodud elumajade kompleks. Hea meel, et meie töö on silma jäänud ka kauni kodu konkursi korraldajatele,» ütles Timo Riismaa, Bonava Eesti tegevdirektor.