Eesti kortermajade ümbrus muutub iga aastaga üha eeskujulikumaks

Jaadla sõnul on kortermajade elanike suhtumises toimunud murrang. «Kui varasemalt nähti koduna vaid oma korterit ning hoolitseti selle eest, siis täna on koduks nii kortermaja kui ka selle ümbrus, mida hoolikalt korrastatakse,» rääkis ta.

«Me soovime, et kodu, selle sõna kõige laiemas tähenduses, oleks midagi sellist, mis kestab üle aja, tulevastele põlvedele, lastele ja nendegi lastele. Sellises kodus on hea ja turvaline olla. See on hooliv ja kindel paik meile endile ja meie külalistele,» ütles oma kõnes Viljandis kodukaunistamise auhindade üleandmisel president Kersti Kaljulaid.