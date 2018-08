Sisekujundaja annab nõu: koolilapse toas kehtigu «mida vähem, seda parem» põhimõte

Lastetoa puhul kehtib tavaliselt kolm kuldset reeglit - materjalid peavad olema vastupidavad, mugavad ja turvalised. Koolilapse tuba ise eakohane ning lähtuma lapse, mitte vanemate vajadustest. Koolijütsi tuba peab olema harmooniline, kuna turvaline ja mõnus keskkond mõjutab õpimotivatsiooni. Samuti peab ruum olema funktsionaalselt planeeritud, et sobiks nii puhkamiseks, mängimiseks kui õppimiseks.

Isetegemise rõõm

Lapsed võiksid remondieelsesse ettevalmistusprotsessi kaasatud olla. «Loomulikult võib tahtmisi suunata, aga mitte oma arvamust peale suruda. Kui lapsed soovivad, võib neid kaasata ka remondiprotsessi – nii õpivad nad varakult isetegemise kunsti ja oskavad tehtud töö üle uhkust tunda, märkis K-rauta sisekujundaja Merike Hirvoja.

Looduslikud materjalid

Kui enamasti mõeldakse enne remondi algust eelkõige mööblile või seinavärvile, siis tegelikult võiks suurem fookus olla hoopis põrandakatetel. «Lastetoas võiks eelistada looduslikkust, aga sellist, mis on vastupidav ja kergesti puhastatav. Kuna ka koolilapsed mängivad põrandal, tasub eelistada sooja materjali, näiteks korkparketti või naturaalset puitu,» soovitas Hirvoja. Kui aga valik peaks langema vastupidava laminaadi kasuks, aitab soojemat ja pehmemat atmosfääri luua suur mõnus vaip, mille alla tuleks kinnitada libisemiskindel võrk.

Värvide tasakaal

Seinavärve valides võiks nõu küsida lapselt – ehk on tal endal teatud eelistusi toonide osas. Sealjuures tuleb siiski selgitada, et intensiivne või tume värvitoon ei sobi kindlasti igale seinale, kuna võib toa visuaalselt väiksemaks muuta, ööund ja õppimiseks vajalikku keskendumist segada. «Enamasti on ju lastetuba pigem väike, 10-15 ruutmeetrit, mis eeldab visuaalse avaruse loomiseks pastelseid ja heledaid toone,» rääkis Hirvoja. Rahulikeks toonideks on näiteks helesinine või vanaroosa.

Harmoonilised alternatiivid

Värvi alternatiivina võib kasutada ka tapeeti. Kui laps soovib valida temaatilist tapeeti, tasub sellega katta vaid üks sein ning jätta ülejäänud seinad värviga kaetuks. Niimoodi on lihtsam hiljem toale teine ilme luua, sest laste maitsemeel muutub kiirelt. Toa avardamise huvides võiks olla tapeet hele ja väikesemustriline. Suur muster kõigis seintes pisendab tuba ja võib muutuda väsitavaks.

Saagu valgus!

Lastetoas on valgusel oluline tähendus, see mõjutab meeleolu, rõhutab või peidab värve ja elemente. Liiga eredas valguses viibimine võib tekitada ka pärast tule kustutamist unehäireid, liiga hämar valgus ei lase koolitööle keskenduda. Erinevalt teistest eluruumidest on lastetoas oluline ka korralik üldvalgus. Lastetoa lamp peab olema alt kaetud läbipaistmatu materjaliga ning valgus ei tohi olla suunatud lapsele otse silma. Mõistlik on kombineerida erinevat tüüpi valgusallikaid: seina-, riiuli-, põranda- ja lauavalgusteid, võimalusel tasub lisada valgustitele regulaatorid ehk dimmerid.

Vähem on rohkem