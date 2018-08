Ülikoolilinnast võib ka viimasel minutil veel korteri leida

Tartu üüriturg on aktiivne aastaringselt, ent kõige suurema hoo saab see sisse juulikuus, mil ülikoolide sisseastumiseksamid läbinud tudengid hakkavad ajutist elamispinda otsima.

Kõige mõistlikum on sõlmida üürileping suvel. Siis on üürikorterite valik märkimisväärselt suurem ning ka üürileandja ei pea kohe esimese huvilisega leppima. «Samuti võimaldab juunis-juulis kasvav nõudlus üürileandjal korteri eest suuremat hinda küsida,» ütles Toots. Augustikuu lõpu poole võib aga juhtuda, et enamik on elamispinna juba leidnud.