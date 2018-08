Galerii: maalilises rannakülas otsib ostjat üks väga algupärane maakodu

1979. aastal esmakordselt kerkinud talukompleks viib ilmselt nii mõnegi tagasi oma lapsepõlve radadele. 9882 ruutmeetrisel krundil paiknev kompleks on läbinud viimase uuenduskuuri aastal 2016, mil vahetati peahoone rookatus ning ehitati kõrvalhooned lisaks. Krundilt võib seega leida nii isikliku paadisadama kui suveköögi ja kuuri lisaks. Samuti kõrgub siin üks vaatlustorn, kust avanevad hingematvad vaated nii merele kui ümbritsevale rohelusele.

Kahekorruseline peamaja ise on ehe ja aus. Hoone teisele korrusele on sealjuures võimalik veel juurdeehitust teha. Kui arvad, et oled leidnud unistuste kodu endale ja oma perele, uuri SIIT veidi lähemalt lisaks.