Limonaadimüügiga rikkaks saanud vennaksed soetasid oma esimese kodu enne täisealiseks saamist

Austraaliast pärit vennaksed, 12-aastane Zach ja 10-aastane David, on kahtlemata eeskujuks paljudele. Seitse aastat tagasi püsti pandud limonaadiäri on võimaldanud väikemeestel enne täisealiseks saamist päris oma kodu soetada.

Poiste sõnul ei haaku nende arusaamad ning tõekspidamised paraku eakaaslaste omadega. «Teised lapsed on üllatunud, et me seda teeme,» märkis Zach. Laste isa Andy Tanneri sõnul on aga poiste ainsaks eeliseks oma eakaaslaste ees nende innukus ning kaljukindel pühendumus oma investeeringutesse.