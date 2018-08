Fotod: Tallinna külje all müügisolevas korteris jagub silmailu igasse päeva

Assaku alevikus asuv korter on vaid mõneminutilise autosõidu kaugusel Tallinna kesklinnast. Renoveeritud korter, üldpinnaga 42,7 ruutmeetrit, on maitsekalt sisustatud ning oskuslikult viimistletud.

Korter asub 1971. aastal kerkinud majas. Aktiivse korteriühistu eestvedamisel on maja aastate jooksul järk-järgult renoveeritud. Trepikodades on vahetatud aknad, vahetust on leidnud ka maja katus ning elektrijuhtmestik.